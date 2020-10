Ronaldo salterà almeno Crotone e debutto in Champions. La situazione

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. Il fuoriclasse della Juve si tratterrà in Portogallo almeno fino a domenica e dovrà sottoporsi a un tampone che certifichi la negatività. Soltanto in un secondo momento potrà rientrare in Italia, ma di sicuro salterà la prossima trasferta della Juve a Crotone e l’esordio successivo in Champions a Kiev. Bisogna capire se riuscirà a recuperare per Juve-Barcellona del 28 ottobre, una situazione che va seguita giorno dopo giorno. E che mette la Juve in emergenza: Dybala non è al meglio, Ramsey si è nuovamente infortunato, ora si è fermato anche Ronaldo.

Fonte Foto: Twitter Uff. Juventus