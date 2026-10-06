Ronaldo rompe il silenzio sulla lite con Jorge Jesus: “È venuto meno alla parola data. Chiedo scusa ai tifosi”

06/10/2026 | 21:26:34

Cristiano Ronaldo ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare quanto accaduto con Jorge Jesus in un lungo comunicato.

Ecco quanto scritto dal portoghese:

“Come promesso, ho deciso di raccontare, in prima persona e in modo diretto, le circostanze che hanno caratterizzato l’ultimo raduno della Nazionale.

Dopo il Mondiale 2026 ho preparato una lettera ai portoghesi, che conservo ancora, con le parole che voglio rivolgere loro quando lascerò definitivamente la nostra Nazionale.

Al termine della competizione, già sul volo di ritorno dagli Stati Uniti, il Presidente della Federazione mi chiese e insistette affinché riflettessi sulla decisione di lasciare, perché la FPF voleva che continuassi.

Subito dopo mi chiese quale fosse la mia opinione sull’attuale commissario tecnico e mi disse che stava valutando il suo nome, insieme ad altri che non mi rivelò.

Risposi al Presidente della Federazione che, a mio parere, sarebbe stata la scelta giusta.

Per questo, il giorno in cui l’attuale commissario tecnico fu presentato, fui sinceramente felice della scelta. Era l’opzione giusta, come stanno dimostrando i risultati.

Pochi giorni dopo ricevetti un primo contatto dal nuovo commissario tecnico della Nazionale, che mi disse che avrebbe voluto incontrarmi di persona. Risposi di sì e fissammo l’incontro per la fine delle mie vacanze.

Ci incontrammo alla Cidade do Futebol, dove il mio club era in ritiro precampionato.

Quel giorno il commissario tecnico mi disse che contava su di me e che la mia presenza era fondamentale per il suo progetto. Mi presentò subito un piano per il mio impiego. Disse che avrei giocato la prima e l’ultima partita e che, per motivi di gestione fisica, avrebbe sempre effettuato tre o quattro cambi a partita.

A quel punto mi prospettò la possibilità che non viaggiassi con la Nazionale in Norvegia e Danimarca. Mi propose di giocare la prima partita e rimanere in Portogallo, per poi riaggregarmi alla squadra prima della partita al Dragão.

Rifiutai immediatamente la proposta. Mi sembrava evidente che non avrei potuto accettarla. Il fatto di non giocare le partite all’estero non avrebbe significato che avrei smesso di essere il capitano della nostra squadra. Questo privilegio di rimanere in Portogallo non sarebbe stato un buon esempio.

Il commissario tecnico alla fine concordò con la mia analisi.

A questa conversazione assistette Simão Coutinho, direttore sportivo dell’Al Nassr, la persona a cui l’attuale commissario tecnico faceva riferimento durante tutta la stagione precedente e uno dei responsabili del suo ingaggio da parte del club nel 2025.

Alla vigilia dell’inizio del raduno, il commissario tecnico venne a casa mia, a Lisbona, per avere una nuova conversazione con me, su sua richiesta. La conversazione fu tranquilla e tutti i principi concordati ad agosto furono mantenuti.

Giocai la partita di Alvalade e, nonostante fossi stato sostituito, non feci alcun problema. Consegnai io stesso la fascia a Bruno Fernandes, senza minimamente immaginare che potessi essere agli ultimi passi della mia carriera da giocatore e capitano della Nazionale. Per me, l’importante quel giorno fu la nostra vittoria. Vincere è sempre bello, in Portogallo e ancora di più per il mio Paese.

All’ora di pranzo, nel giorno della partita in Norvegia, un assistente del commissario tecnico venne al tavolo dove il gruppo stava pranzando e mi informò che il commissario tecnico voleva parlarmi. Con mia assoluta sorpresa, il commissario tecnico mi chiese se stessi bene per giocare 30 minuti. Ero totalmente concentrato sul mio recupero fisico, integrato con i miei compagni come sempre e convinto che quel giorno non avrei giocato. Nessun problema.

Questa richiesta era qualcosa che non rientrava nel mio piano di recupero fisico e di allenamento – perché avrei dovuto giocare soltanto il giorno 4 al Dragão – ma ovviamente dissi di sì. Mi rispose quindi di prepararmi perché avrei giocato 30 minuti.

Il resto lo conoscono tutti. Mi riscaldai dall’intervallo, vidi scorrere i minuti e non fui chiamato.

Il commissario tecnico era venuto meno alla sua parola.

Al termine della partita volevo soltanto che tutto finisse con la vittoria e rimanere da solo. Non andai a salutare i tifosi. Un errore di cui sono esclusivamente responsabile e che non sarebbe dovuto accadere. Chiedo scusa ai portoghesi che ci sostennero con tanta intensità, chiedo scusa ai tifosi e chiedo scusa a coloro che, pur non essendo portoghesi, potrebbero essersi recati lì per vedermi e che potrei aver deluso.

Dopo 48 ore avemmo una conversazione io, il commissario tecnico e Simão Coutinho, visto che era stato lui ad accompagnare le nostre conversazioni di agosto.

Fu un momento profondo, molto diretto, senza alcun filtro.

Concordammo che c’era un solo modo per chiudere questo “caso”: che il commissario tecnico ripetesse ciò che mi aveva appena detto in privato, alla presenza di Simão Coutinho, ma nella Sala Stampa.

Quello che era stato concordato era semplice: il commissario tecnico avrebbe iniziato la conferenza stampa da questo tema, cercando di chiudere la questione raccontando la verità. Avrebbe detto che non avevo mai chiesto di giocare neanche un minuto, che era stato il commissario tecnico, e nessun altro, a propormi il piano per questo raduno e che era stato un errore farmi riscaldare per poi non farmi entrare e che, se fosse successo di nuovo, non lo avrebbe fatto.

Concludemmo quella riunione con il commissario tecnico che mi chiese un abbraccio, promettendomi che in conferenza avrebbe detto ciò che aveva appena detto a me e che la questione sarebbe stata superata. Io non avrei giocato in Danimarca e avrei giocato la partita al Dragão. Tutto questo sempre alla presenza di Simão Coutinho.

Su richiesta del commissario tecnico, si svolse poi una riunione tra lui stesso, Simão Coutinho e Tiago Craveiro in videoconferenza, durante la quale fu riassunto ciò di cui avevamo parlato.

Fu prodotto un breve documento che io stesso convalidai e che, con la mia conoscenza, fu consegnato al commissario tecnico, come da sua richiesta.

La conferenza fu quella che tutti conoscono: l’atteggiamento non ebbe nulla a che vedere con la nostra riunione, ascoltai espressioni e un’aggressività che ritengo di non meritare, un atteggiamento da “voglio, posso e comando” che non mi aveva mai manifestato, neanche lontanamente, in privato, il giorno precedente.

Le note che avevo convalidato erano le seguenti:

“Credo sia importante, anche perché è la verità, chiarire alcune cose prima di parlare della Danimarca:

1. Ho proposto io stesso a Cristiano, senza nessun altro, un piano per lui per questa stagione sportiva nella Nazionale. È stata una conversazione lunga e molto positiva.

2. So quanto lui viva e ami la Nazionale e il peso che ha nel mondo, e ancora di più il peso e l’influenza positiva che ha avuto nella Nazionale per 24 anni consecutivi.

3. Il piano che ho proposto a Cristiano è stato accettato.

4. Non ha mai messo in discussione le mie scelte. È stato esemplare, leale e professionale.

5. Nel piano che avevo tracciato per lui non era prevista la partita in Norvegia. Tuttavia, ho ritenuto che fosse riuscito a recuperare fisicamente dalla prima partita e gli ho comunicato che avrei potuto aver bisogno di utilizzarlo. Cristiano ha accettato.

6. Ho sbagliato a mettere una persona della dimensione di Pelé o Maradona a riscaldarsi per poi non farla entrare in campo. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei.

7. Per chiudere la questione: io voglio Cristiano nella Nazionale. Anzi, non lo voglio poco, lo voglio molto. Fortunatamente anche lui crede in me. Ha creduto nell’Al Nassr e crede anche qui.

8. Per quanto riguarda il fatto che non abbia salutato i tifosi, ne abbiamo già parlato. Chi ha giocato più di 230 partite con la Nazionale non ha bisogno che io gli dia lezioni sull’amore per il Portogallo. È stato un momento di frustrazione che non cancella nulla. È il giocatore che firma più autografi, che scatta più selfie, che coccola maggiormente i tifosi. Non inventiamoci problemi dove non esistono. Quando non siamo contenti, reagiamo. È stato solo questo.”

Nessuna di queste note diceva, quindi, che il commissario tecnico mi avesse chiesto neanche scusa.

Era la seconda volta che veniva meno alla parola data.

Decisi di lasciare il ritiro senza aspettare un’ulteriore promessa non mantenuta. Per me la verità è ancora la cosa più importante nel rapporto tra le persone. Per quanto possa fare male, che mi dicano la verità.

Tra l’altro, in una conversazione che ebbi con il Presidente della FPF e con il commissario tecnico la mattina del giorno della conferenza stampa, posso sicuramente confermare di aver ribadito che, se non mi avessero voluto lì, sarebbe bastato dirmelo. Sarebbe stato sufficiente essere sinceri con me. Lo avrei accettato e avevo promesso che avremmo preparato qualcosa di bello, come sogno che accada, e nessuno sarebbe rimasto arrabbiato.

Me lo ricordo come se fosse oggi. Risposero all’unisono di no. Che il mio posto era nella Nazionale.

Mai, in nessun momento, mi sono intromesso in una decisione tecnica o tattica di un allenatore o commissario tecnico nei quasi 25 anni di carriera. Accetto, nel bene e nel male, ciò che mi viene proposto di fare. Rispetto la decisione e, quando viene meno la parola data, sento che il mio posto non è lì.

Devo anche chiedere scusa ai miei compagni della Nazionale per aver lasciato il ritiro. Nonostante l’assoluta rottura della fiducia nella parola del commissario tecnico, come potrà testimoniare chi ha assistito a queste conversazioni, non avrei dovuto farlo. La responsabilità è esclusivamente mia.

Chiedo nuovamente scusa ai portoghesi, ma la rottura della parola data ha, per me, un impatto decisivo. Ho sentito che, da quel momento, la mia permanenza avrebbe soltanto danneggiato il gruppo di lavoro e ho fatto ciò che ho sempre detto che avrei fatto se non mi fossi sentito utile: ho fatto le valigie e me ne sono andato.

La conseguenza del mio gesto deve essere valutata e punita dalla Federazione Portoghese. Ritengo che la punizione non debba avere attenuanti. Non sono un giocatore qualsiasi, sono il capitano della squadra e questo costituisce un’aggravante. Ho già chiesto scusa, ma so che le azioni devono avere delle conseguenze. Chi vive il calcio come me sa che, indipendentemente dallo status di ciascuno, le regole sono uguali per tutti.

A questo proposito, ho sentito parlare molto di partite d’addio, del fatto che debba avere un addio dignitoso e che la Federazione voglia darmi questa opportunità.

Ho imparato dalla vita, quando avevo fame e spesso non avevo nulla da mangiare, che nessuno regala niente a nessuno.

Posso promettere a tutti i miei tifosi, naturalmente e soprattutto a tutti i portoghesi, che faremo una o più partite d’addio, ci sarà tempo per questo.

Ma quando penso alla Nazionale, ciò a cui penso davvero è competere. È questo che pensai il giorno in cui mi diedero la notizia della morte di mio padre. Ero in ritiro con la nostra Nazionale e decisi di rimanere fino alla fine della partita del giorno successivo. Lo feci per il Paese, cosa che non avrei mai fatto per nessun club.

Pertanto, se starò bene fisicamente, giocherò nel mio club, spero segnando gol, e dopo aver scontato la squalifica che mi verrà inflitta, sarò disponibile, come lo sono sempre stato fino a oggi, per competere e vincere con la nostra Nazionale.

Questa è, credetemi, la più pura delle verità.

Cristiano Ronaldo”.

Foto: Instagram Ronaldo