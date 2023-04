Ronaldo risponde alle critiche segnando. L’Al Nassr vince 4-0 e torna a-3 dalla vetta

Dopo le critche del presidente i giorni scorsi (sono stato truffato con l’acquisto di Cristiano Ronaldo), CR7 risponde come sa lui, ovvero con il gol. Il dodicesimo centro in 12 partite per il portoghese in Arabia Saudita con il suo Al Nassr, che batte 4-0 l’Al Raed.

Un successo netto e rotondo per CR7 e compagni, che si avvivinano alla vetta, tornando a soli 3 punti dalla capolista Al Ittihad FC. Ronaldo risponde alle critiche come sa fare un campione, con il gol.

Foto: Instagram Al Nassr