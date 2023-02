Ronaldo ricorda Pelé: “Il suo segno sarà eterno, ispirazione per tutti”

Ronaldo Luís Nazário de Lima, ex attaccante brasiliano di Barcellona, Inter e Real Madrid, ha ricordato il connazionale Pelé sul palco della cerimonia per assegnare i premi FIFA The Best. O Rei si è spento lo scorso dicembre all’età di 82 anni. Le parole di Ronaldo: “Quando parlo di Pelè penso a un giocatore che era molto più avanti del suo tempo ed è stato di ispirazione per tutti. Negli anni cinquanta usava già entrambi i piedi, e poi dribblava, era estremamente intelligente…Lo ricordo come un amico, nel 2000 ho avuto il primo grande infortunio al ginocchio e lui è venuto a darmi affetto a casa in uno dei momenti più difficili della mia vita, e poi anche in uno dei più felici, quando abbiamo vinto il Mondiale del 2002. Sarà ricordato anche per il suo impatto sulla società, ai suoi tempi il mondo era molto più razzista e lui ha dimostrato che anche una persona di colore poteva essere la migliore. La lotta non è conclusa, continuiamo a ispirarci a lui per superare i preconcetti. Oltre che il più grande sul campo ha avuto un grande impatto sulla società, il suo segno sarà eterno”.

Foto: Instagram Ronaldo