Ronaldo: “Record? Non mi interessano, voglio aiutare la squadra a vincere. Dobbiamo conquistare lo scudetto”

Al termine della gara vinta contro la Lazio, il protagonista di serata, Cristiano Ronaldo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che stava facendo un campionato buono. Avevamo un’occasione di vincere in casa e abbiamo giocato bene, sono molto contento e il vantaggio è buono. I record sono sempre importanti. E’ più importante la vittoria della squadra. Non sono preoccupato per questo io sto aiutando la squadra a vincere. I gol sono un processo naturale, è importante vincere il campionato. Dobbiamo migliorare sempre. Mancano quattro partite e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Dobbiamo vincere. La squadra sta giocando bene”.

FOTO: Klankosova