Ronaldo record breaker: nessuno ha fatto più assist del portoghese nella storia degli Europei

Il Portogallo ha sconfitto senza patemi la Turchia con un rotondo 3-0, tra i protagonisti anche Cristiano Ronaldo, autore dell’assist per il gol di Bruno Fernandes. Questo ha consentito all’asso ex Real Madrid di entrare ancor di più nella storia. Infatti è diventato il miglior assist man degli Europei, avendone realizzati sette, oltre ad essere già in precedenza il miglior marcatore.

Foto: instagram Portogallo