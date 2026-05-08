Ronaldo raggiunge i 100 gol in Arabia: è l’unico a riuscirci in tre campionati diversi

08/05/2026 | 11:41:10

Grazie al gol segnato ieri nel match contro l’Al Shabab, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 100 reti con la maglia dell’Al Nassr, diventando l’unico calciatore capace di toccare quota 100 gol in tre campionati diversi. Il portoghese ha infatti realizzato 100 reti nella Saudi Pro League, 103 in Premier League con il Manchester United e ben 311 nella Liga con il Real Madrid.

A questo traguardo si aggiunge il fatto che ora Ronaldo si trovi a 972 gol segnati in carriera, a soli 28 gol di distanza dall’obiettivo dei 1000.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo