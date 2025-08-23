Ronaldo raggiunge i 100 gol anche con l’Al Nassr. Ma la Supercoppa sfuma

23/08/2025 | 16:35:23

Pomeriggio dolce-amaro per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, a 40 anni segna la rete numero 100 con la maglia dell’Al Nassr, nella sfida di Supercoppa contro l’Al Alhi. Si tratta di un record assoluto, visto che nessun calciatore nella storia ha mai segnato almeno 100 gol con quattro club diversi e con la Nazionale. CR7 che ne ha segnati almeno 100 con Manchester United, Real Radrid, Juventus, Al Nassr e Portogallo.

La Supercoppa però sfuma, va all’Al-Alhi, che ribalta nel finale la citata rete numero 100 di Ronaldo con altri due gol di ex italiani, ovvero Brozovic e Ibanez nel recupero che regala il trofeo ai suoi.

Foto: Instagram Ronaldo