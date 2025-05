Ronaldo: “Questo capitolo è finito. La storia? Ancora da scrivere”

26/05/2025 | 23:25:10

Con la sconfitta arrivata in serata per 3-2 contro l’Al Fateh, termina il campionato del club di CR7. E al termine del match non è passato inosservato il messaggio via social della stella portoghese: “Questo capitolo è finito. La storia? Ancora da scrivere. Grato a tutti”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo