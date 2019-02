Ronaldo polemico in zona mista: “Io ho 5 Champions, l’Atletico zero”. Il video

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Wanda Metropolitano insoddisfatto del risultato e ricordando in tono polemico, come ha fatto in campo (clicca qui), il suo record di Champions rispetto a quello dell’Atletico: “Ho cinque Champions League, l’Atletico zero”, ha detto il portoghese in zona mista come testimonia il video sottostante. Il tutto accompagnato da due gesti: prima le cinque dita aperte della mano e poi facendo un emblematico zero.

📻 OJO al gesto que ha cazado @MartaCasas de @Cristiano cuando abandonaba el Metropolitano: "5 Champions, el Atlético 0" pic.twitter.com/wifUeMuCEw — El Larguero (@ellarguero) February 20, 2019

