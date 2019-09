Ronaldo, parla l’avvocato: “Convinto dalla Juve anche grazie al regime fiscale”

José Antonio Choclán, avvocato di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del ‘Word Football Summit’: “Il trasferimento alla Juve? E’ chiaro che la politica fiscale spagnola può scoraggiare i giocatori a restare o a venire in Spagna. La questione tributaria è importante quando un calciatore decide in quale squadra e in quale campionato andare a giocare. Il regime fiscale italiano è molto suggestivo, anche se suppongo che questo non sia l’unico motivo della scelta di CR7”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus