Ronaldo: “Pallone d’Oro a Benzema, non siete d’accordo?”

Quando mancano poche settimane dalla consegna del Pallone d’Oro 2021, Ronaldo “Il Fenomeno” è sicuro: questo riconoscimento andrebbe assegnato a Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese. Il brasiliano ha spiegato il motivo della sua preferenza in un post su Instagram:

“Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d’Oro è Benzema. Il miglior attaccante, livello pazzesco per 10 anni, soprattutto un campione. Non siete d’accordo?”.

Foto: Instagram Ronaldo