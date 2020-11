Ronaldo non si ferma: 8 gol in 5 partite. Totale: 748

Otto gol in cinque partite: Cristiano Ronaldo non si ferma, ha saltato due gare per Covid, da quando ci sono i tre punti per la vittoria è il primo giocatore della Juve ad essere andato a bersaglio in tutte e cinque le partite che ha giocato. Intanto, ha agganciato Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri e anche Zlatan ha saltato due gare per il virus. Con la doppietta al Cagliari il totale in carriera è di 748 gol (646 nei club e 102 con il Portogallo), scavalcato Puskas che aveva appena agganciato. Ronaldo è il quarto cannoniere di sempre, all’inseguimento di un certo Pelè…

Foto: twitter uff Juve