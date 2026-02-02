Ronaldo non gioca: protesta contro PIF per mercato insufficiente

02/02/2026 | 09:32:25

Secondo quanto riportato da A Bola, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di saltare la prossima partita dell’Al Nassr, in programma lunedì contro i rivali locali dell’Al Riyadh.

Sempre secondo il quotidiano portoghese, il calciatore sarebbe deluso dal modo in cui il PIF gestisce il club e, soprattutto, contrariato dal trattamento riservato alle squadre rivali, anch’esse controllate dallo stesso fondo. Ronaldo lamenterebbe quindi la mancanza di investimenti nell’Al Nassr, un aspetto di cui si era già lamentato anche il tecnico Jorge Jesus, dichiarando che l’Al Nassr “non ha il potere politico dell’Al Hilal”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo