Ronaldo non dribbla il COVID-19: il “Fenomeno” in isolamento

Da giocatore dribblava anche il pallone, adesso c’è un avversario più difficile da battere. Come riporta il portale spagnolo AS, l’ex stella nerazzurra Ronaldo “il Fenomeno” è in isolamento perchè è venuto a contatto con un positivo al COVID-19. Il brasiliano doveva partecipare ad un evento che metteva in palio la possibilità di assistere alla finale di Champions League in sua compagnia. Tutto rimandato, Ronaldo seguirà la finale da casa.

Foto: Sito Ufficiale Valladolid