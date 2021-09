Ronaldo non basta: il Manchester United resta in 10 e lo Young Boys ribalta (2-1)

Si apre con una clamorosa sorpresa la Champions League 2021-22. Il Manchester United perde clamorosamente a Berna 2-1, contro lo Young Boys. Per gli svizzeri un gol al 95′ di Slebatcheu.

Il Manchester parte alla grande a Berna. Il solito CR7 sblocca la gara per i Red Devils, per il terzo gol in due gare per lui. Ma lo United si complica la gara da solo, con il rosso al 35′ a Wan-Bissaka. Nella ripresa gli svizzeri assaltano la porta del Manchester e trovano il pareggio al 66′ con Ngameleu. Nel finale, lo United stravolto, rischia anche il ko ma regge fino alla clamorosa palla di Lingard che al 96′ regala palla a Slebatcheu che ringrazia e fa esplodere lo stadio. Young Boys che vince clamorosamente 2-1.

Anche a Siviglia gara clamorosa, soprattutto nel primo tempo al Sanchez Pizquan, dove vengono assegnati 4 rigori, tre addirittura al Salisburgo, che però ne segna solo 1 su 3 con Sukic. Il pareggio di Rakitic al 43′ sempre su rigore.

Foto: Twitter United