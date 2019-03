Ronaldo, niente squalifica: la Uefa lo punisce con 20mila euro di multa

La Juve avrà a disposizione Cristiano Ronaldo per la gara di andata dei quarti di finale di Champions il prossimo 10 aprile ad Amsterdam contro l’Ajax. La Uefa ha infatti comunicato la sentenza che riguardava il caso del portoghese e la sua esultanza di fronte ai tifosi dell’Atletico alla fine della gara vinta 3-0 dai bianconeri sui rivali all’Allianz Stadium: “La commissione di controllo etico e disciplinare della Uefa ha preso la decisione di comminare un’ammenda di ventimila euro al giocatore Cristiano Ronaldo per condotta impropria”. Niente squalifica, dunque, per CR7, punito soltanto con una multa da 20mila euro.

Foto: Twitter ufficiale Champions League