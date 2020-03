Ronaldo: “Mia madre è stabile, grazie per i messaggi. Ora chiediamo un po’ di privacy”

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio. L’attaccante della Juve, attraverso un tweet, ha parlato così dei problemi di salute di sua madre: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto nei confronti di mia madre. Attualmente è stabile e ricoverata in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti i medici che la stanno seguendo e vorremmo richiedere un po’ di tempo per stare nella nostra intimità potendo passare delle ore con una certa privacy”.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020