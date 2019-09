Ronaldo: “Merito di vincere più Palloni d’Oro di Messi”

In una lunga intervista rilasciata a Good Morning Britain, l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo ha parlato di molti temi prima di soffermarsi sulla rivalità con Lionel Messi e dimostrare indubbiamente di non voler ricorrere alla falsa modestia. Il lusitano ha infatti dichiarato di meritare più Palloni d’Oro rispetto all’argentino e di volere a tutti costi superarlo in questa conta che per ora li vede pari a quota cinque: “Vorrei avere il record di Palloni d’Oro vinti, ne merito sei, sette o otto. Mi piacerebbe e penso di meritarlo. Messi è fantastico, ma io sono al di sopra di lui. Non siamo amici, ma abbiamo diviso il palcoscenico per 15 anni. Ho un buon rapporto con lui e mi ha spinto a essere migliore, come io con lui. Certamente è il migliore contro cui io abbia giocato“.

Foto: Mirror