Ronaldo, maglia “Playing for Peace” consegnata a Trump durante il G7

17/06/2025 | 14:37:58

Durante il vertice G7 in Canada, Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo e già primo ministro del Portogallo, ha consegnato al presidente Trump la maglia della Nazionale portoghese autografata da Cristiano Ronaldo, recante la dedica: “To President Donald J. Trump — Playing for Peace” . Un gesto simbolico in piena escalation geopolitica tra Israele e Iran, con Trump che ha commentato: “Oh, I like that. Playing for peace” (Mi piace, giochiamo per la pace) mentre posava con la maglia per le foto. Foto: twitter Antonio Costa