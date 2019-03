Ronaldo: “L’infortunio? Non ho paura, conosco il mio corpo. Ecco quando tornerò”

La Juve è in ansia per le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo, uscito alla mezz’ora della gara tra Portogallo e Serbia. CR7 è stato costretto a chiedere la sostituzione al 31′ del primo tempo per un problema muscolare: l’ex Real, dopo uno scatto, si è subito toccato la coscia destra e si è accasciato a terra, dove è stato raggiunto dai medici della Nazionale. Dopo qualche minuto di cure, è stato lo stesso attaccante a chiedere al ct Fernando Santos la sostituzione. Le condizioni di Ronaldo saranno valutate accuratamente nelle prossime ore, ma intanto arrivano le sue prime parole dopo la partita del Da Luz: “Non sono preoccupato per questo infortunio e non ho paura, conosco bene il mio corpo. Penso che tra una o due settimane sarò a posto”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa