Ronaldo lascia la panchina in anticipo, ten Hag: “Ci penserò domani. Ora voglio festeggiare la meritata vittoria”

Grande successo del Manchester United: i Red Devils hanno steso 2-0 il Tottenham di Antonio Conte grazie alla reti di Fred e Bruno Fernandes. Solo panchina per Cristiano Ronaldo che è tornato negli spogliatoi prima del fischio finale. Intervenuto in conferenza stampa, Erik ten Hag, ha così risposto alla domanda in merito all’episodio della stella portoghese: “Ronaldo negli spogliatoi? Ci penserò giovedì. Ora voglio festeggiare questa meritata vittoria”.

Foto: Manchester United Instagram