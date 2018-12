Ronaldo: “Juve più squadra del Real. Champions? Non deve essere un’ossessione. Sul Pallone d’Oro…”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si è raccontato in un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni: “Juve? Per essere onesto, io avevo tante opzioni. Che però non vi dirò. Ma le avevo e nella mia mente mi sono detto subito che la Juventus era un club solido, blasonato, che negli ultimi anni ha disputato due finali di Champions, ha vinto sette campionati di fila. Quindi ho pensato che era l’opzione migliore. E ho ripensato anche a quando avevo giocato in Italia, al fatto che negli stadi avevo trovato un’atmosfera ideale per me. E aggiungo l’approccio del presidente Agnelli. Tutti questi dettagli hanno fatto la differenza. Allora non sapevo al 100 per cento che la Juventus fosse il miglior club, anche perché sono stato nove anni al Real Madrid, ma ora ne sono sicuro al 100 per cento: ho fatto la scelta migliore. Champions? Il calcio è uno sport di squadra, non è un’ossessione. Se la vivi così ti limiti. Sono venuto alla Juve per vincere la Champions, vediamo cosa succederà”. Ronaldo alla Gazzetta ha poi aggiunto: “Posso dire che questo è il miglior gruppo in cui abbia giocato. Qui siamo una squadra, altrove qualcuno si sente più grande degli altri. Qui è più una famiglia. Pallone d’Oro? Penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello, però se non vinco non è la fine del mondo. Sono deluso ma la vita continua. L’anno prossimo farò di tutto per vincerlo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus