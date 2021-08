Ronaldo-Juve, è addio. Elkann d’orgoglio: “Fino alla fine!”

Ronaldo-Juve, è finita. Come ha confermato anche Massimiliano Allegri nell’odierna conferenza stampa. Il futuro del campione portoghese sarà in Inghilterra, probabilmente in quel Manchester United che lo ha fatto diventare grande. Tramite il proprio account Twitter, Lapo Elkann ha così reagito all’addio del bomber:

“Fino alla fine”. Questo è il messaggio che ha lanciato attraverso la nota piattaforma social. Slogan correlato da una serie di cuori bianconeri. Una prova che la Juventus, pur avendo incassato un duro colpo, guarda sempre avanti con grinta e determinazione.

Foto: Twitter Juventus