Ronaldo in panchina per 90 minuti, non accadeva dal giugno 2024. Jorge Jesus: “Non poteva giocare due partite di fila da titolare”

27/09/2026 | 23:14:07

Il Portogallo è uscito vittorioso dalla difficile trasferta in Norvegia, grazie alle reti di Joao Felix e del milanista Gonçalo Ramos. La scelta più forte, però, l’ha fatta Jorge Jesus, decidendo di lasciare in panchina per novanta minuti il capitano dei lusitani Cristiano Ronaldo. Che CR7 passasse l’intera gara in panchina non succedeva dall’amichevole del giugno 2024 contro la Croazia, a giorni dall’inizio dell’Europeo. Il CT portoghese ha spiegato così la sua decisione a Sport TV: “Oggi è il terzo giorno, all’Alvalade Cris ha giocato quasi 70 minuti e pensavo che oggi non potesse giocare due partite di fila da titolare. Vogliamo avere Ronaldo in queste quattro partite, in tanti o pochi minuti, ma vogliamo che sia in campo”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo