Ronaldo, il primo gol alla Francia è da record: 20°gol tra Europei e Mondiali. Nessuno come lui

Il Portogallo è in vantaggio sulla Francia al 31′, grazie ad un rigore di Cristiano Ronaldo. L’asso della Juventus ha realizzato dagli 11 metri dopo un cazzotto (involontario in uscita) di Lloris ad un avversario.

Ronaldo dagli 11 metri ha spiazzato il portiere transalpino, segnando la rete numero 13 agli Europei. Si tratta del primo gol di CR7 contro la Francia, in 7 precedenti. Un altro record per CR7 che sale a 108 in Nazionale (a-1 da Ali Daei) e gol numero 20 tra Europei e Mondiali. Nessuno meglio di lui.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020