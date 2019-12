Ronaldo: “Il gol alla Samp? Il più bello di testa, ma posso saltare anche di più”

Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del Best Men’s Player of The Year, durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards ha parlato anche della bellissima rete realizzata contro la Samp: “È stato un gol fantastico. Ho segnato 700 gol, difficile dire quale sia stato meglio è difficile, ma di testa questo è il migliore. Ho saltato 2,56, so che posso andare anche più in alto”.

Foto: Twitter ufficiale Juve