Ronaldo il Fenomeno su CR7: “Resterà nella storia come uno dei migliori”

Ronaldo il Fenomeno, durante una diretta Instagram con l’amico Fabio Cannavaro, ha elogiato Cristiano Ronaldo. Cannavaro: “Pensa che ogni volta che parlano di Cristiano Ronaldo dicono che tu sei il vero Ronaldo, nonostante quello che il portoghese ha fatto in questi anni”. Così risponde il brasiliano: “Quello che dice la gente non si può controllare. Io dico che quello che sta facendo Cristiano Ronaldo resterà nella storia, sia per i gol che per la continuità che riesce ad avere. Rimarrà nella storia del calcio come uno dei migliori. Lui, come Messi”.

Foto: Mirror