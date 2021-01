Ronaldo il Fenomeno: “Pirlo sarà un maestro, Lukaku sposta anche gli alberi”

Ronaldo il Fenomeno ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” alla vigilia di Inter-Juve in programma domani. Queste alcune sue dichiarazioni: “Non sarà decisiva per lo scudetto ma solo per l’autostima. Inter e Juve se lo giocheranno fino alla fine, ma il Milan non ce lo mettiamo? Il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce, giocatori di qualità. L’Inter ha tutto per vincere lo scudetto, Conte è un allenatore che tiene sul pezzo le sue squadre fino alla fine. Per come lavora lui il fatto di non giocare in Europa sarà un vantaggio. E ha preso un giocatore straordinario, Hakimi, che il Real ha sbagliato a perdere così. E Lukaku sposta anche gli alberi. Pirlo? Non proporrà mai un gioco banale, è la squadra che deve andargli dietro. E lui sarà un maestro”.

