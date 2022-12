Ronaldo il Fenomeno: “Non c’è problema a vedere uno straniero allenare il Brasile”

Nelle ultime ore Rivaldo ha dichiarato che vedere un allenatore straniero alla guida del Brasile sarebbe una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutti i brasiliani. Ronaldo, dal canto suo, ha fatto sapere di essere pro a un possibile approdo di un allenatore non brasiliano sulla panchina della Seleçao: “Per me non è un problema vedere uno straniero alla guida del Brasile. I nomi Ancelotti e Guardiola sono credibili. Così come quello di Mourinho: sono tutti e tre dei grandi maestri”.

Foto: Instagram Ronaldo