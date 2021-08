Ronaldo, il City e la resa dei conti. Faccia a faccia Mendes-Juve

E’ un giorno chiave per il futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo l’arrivo, ieri, di Jorge Mendes a Torino è fissato a breve un summit Mendes con il club juventino. L’agente porterà la proposta del Manchester City, contratto biennale ma non è così scontato che debba esserci un ridimensionamento dell’ingaggio. Il nodo è il cartellino che il City non vorrebbe pagare (la Juve chiede una cifra non troppo lontana dai 30 milioni). Il nodo per la Juve è il sostituto: piace da sempre Gabriel Jesus che ha recentemente recuperato posizioni importanti nelle considerazioni di Guardiola. Esattamente come piace Icardi, ma questo è un altro discorso. Perché in parallelo proprio il Paris Saint-Germain sta giocando una partita di resistenza sul fronte Mbappé, in attesa di un rilancio Real dopo la prima proposta da 160 milioni. Fino a quando il PSG riuscirà a resistere non andrà ovviamente su un altro attaccante (Ronaldo compreso), all’interno di una giornata che vedrà Mendes e la Juve a confronto. L’arrivo del manager portoghese è l’ulteriore conferma che CR7 spinge per andare, ma devono essere condizioni – a pochi giorni dalla fine del mercato – accettabili per la Juve.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo