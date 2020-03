Ronaldo: “Grato di avere mia mamma di nuovo a casa”

Buone notizie in casa Cristiano Ronaldo: infatti, la madre Maria Dolores, recentemente ricoverata per un ictus, è tornata a casa. Ad annunciarlo, lo stesso campione portoghese tramite il suo profilo Instagram: “Mi sento davvero grato di avere mia mamma di nuovo a casa dall’ospedale, sulla via del recupero. Prendetevi cura delle vostre famiglie e dei vostri cari.”

Link: profilo Instagram personale Cristiano Ronaldo

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League