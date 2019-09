Ronaldo: “Fui a un passo dal firmare per l’Arsenal”

Retroscena di mercato svelato da Cristiano Ronaldo in un’intervista a Good Morning Britain. Il fenomeno portoghese, a cui era stata porta una maglia dell’Arsenal, squadra di cui è tifoso il giornalista che lo ha intervistato, ha infatti parlato di quando i Gunners furono a un passo dal convincerlo a trasferirsi a Londra. Queste le sue dichiarazioni: “È vero, sono stato davvero molto vicino all’Arsenal. A un passo. Non è successo, ma apprezzo moltissimo quallo che l’Arsenal ha fatto per me, specialmente nella figura di Arsene Wenger. Nel calcio, però, non si sa mai dove si finisce a giocare, è così. Ma ringrazio molto l’Arsenal, è un club fantastico“. Curiosi inoltre i commenti dei tifosi londinesi sotto il tweet del giornalista Piers Morgan. C’è chi spera ci sia ancora tempo, chi immagina che coppia avrebbe composto allora con Thierry Henry, chi finge di sostenere che al tempo non avrebbe rubato il posto a Theo Walcott. Sicuramente, non è un retroscena facile da digerire per i fan dell’Arsenal.

Foto: Diario Las Americas