Ronaldo: “Felice per il mio secondo Scudetto consecutivo. Lo dedico a tutti i tifosi della Juve”

La Juventus si è da poco laureata Campione d’Italia per la nona volta consecutiva. E’ il 36° titolo della sua storia. Ecco il commento di Cristiano Ronaldo sul proprio profilo Instagram:

“Ecco fatto! Campioni d’Italia! Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club.

Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!”, così Cristiano Ronaldo sui social dopo la vittoria dello Scudetto”.

