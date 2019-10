Ronaldo: “Felice di aver segnato in uno stadio speciale. Europeo più vicino”

Il campione portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha scritto un post su Twitter commentando la vittoria di ieri con la propria Nazionale contro il Lussemburgo. “Felice di aver segnato in uno stadio speciale per me e aver contribuito a raggiungere una vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo!” Queste le parole del fenomeno portoghese su Twitter.

Feliz por ter marcado num estádio especial para mim e ter contribuído para uma vitória que nos coloca mais perto do nosso objetivo! 💪 🇵🇹 pic.twitter.com/7bRmgPiUSX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 12, 2019

Fonte foto. Twitter ufficiale giocatore