Ronaldo fa discutere ancora: like ai presunti aiuti verso l’Argentina e Messi da parte della FIFA

22/07/2026 | 13:22:26

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé. Che sia per i goal, per le auto di lusso o, come in questo caso, per un semplice like. Infatti, non è passato sotto traccia il “mi piace” del campione portoghese a un video Instagram, in cui diversi giornalisti spagnoli evidenziavano dei presunti favoritismi verso l’Argentina e Messi da parte del principale organo calcistico mondiale, la FIFA. Nel video incriminato, si sostiene che Gianni Infantino avrebbe voluto portare a tutti i costi Leo Messi in finale del Mondiale e vederlo trionfare una seconda volta, a suon di errori arbitrali e teorie del complotto.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo