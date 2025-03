Ronaldo: “Esultanza di Hojlund? In tutti gli sport esultano come me”

Dopo l’esultanza di Rasmus Hojlund alla CR7, è direttamente Cristiano Ronaldo a parlarne in conferenza stampa: “Esultanza di Hojlund? Non è un problema. In tutti gli sport ci sono persone che esultano come me”

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo