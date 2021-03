Ronaldo: “Essere il capitano del Portogallo è un orgoglio, soprattutto in serate dove siamo danneggiati”

Cristiano Ronaldo parla su Instagram dopo l’episodio che lo ha visto coinvolto con la sua Nazionale, un gol non convalidato al 93′, che lo ha visto anche gettare a terra la fascia di capitano.

Ronaldo ha postato sui social un suo pensiero sull’accaduto.

Queste le sue parole: “Essere il capitano del Portogallo è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un’intera nazione viene danneggiata. Alza la testa e affronta subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!”.

Foto: Twitter Portogallo