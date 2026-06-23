Ronaldo: “E’ stata una settimana non facile. Ma le critiche ti aiutano a migliorare”

23/06/2026 | 22:59:11

Cristiano Ronaldo ha parlato ai canali della FIFA dopo la vittoria contro l’Uzbekistan. Le sue parole: “Parlo spesso con i miei compagni di squadra, ed è impossibile controllare cosa arriva dall’esterno. Una grande virtù è chi sa controllarsi. È quello che cerco di fare. È stata una settimana difficile, le critiche erano molto forti, soprattutto nei miei confronti, ma ho una carriera di 23 o 24 anni e la sopporto bene. Prima della partita ho parlato di alcune intuizioni che avevo, perché la critica arriva sempre come un’opportunità per migliorare. Abbiamo lavorato molto bene. Quello che conta è che dentro, non controlliamo l’esterno. Sono molto soddisfatto, sono riuscito a segnare due gol, ma la cosa importante è stata la risposta della squadra, che ha giocato molto bene, con linee consecutive e giocatori uniti”.

Foto: Instagram Ronaldo