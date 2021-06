Ronaldo, è l’ora delle decisioni. La Juve ha fretta

Gli Europei sono alle spalle, con la cocente delusione dell’eliminazione del Portogallo. Ora Cristiano Ronaldo deve pensare al futuro, ogni decisione è nelle sue mani proprio partendo dal presupposto di quell’ingaggio da 31 milioni netti fino al 30 giugno 2022. La Juve ha intenzione di prendere Locatelli, ma qualsiasi decisione per l’attacco è legata a Ronaldo, dopo aver memorizzato che per Dybala andranno avanti i discorsi per il prolungamento rispetto al contratto in scadenza.

Quale futuro per Ronaldo? Il Real pensa ad altro, il Manchester United non ha approfondito, il Paris Saint-Germain potrebbe essere una strada percorribile, con o senza Icardi nell’operazione. Molto dipende da Mbappé che la proprietà ha dichiarato di voler mantenere a prescindere dal rinnovo e fin qui hanno sempre mantenuto. Ma intanto sono in arrivo settimane, giorni, importanti per il futuro di Ronaldo.

Foto: Twitter Euro 2020