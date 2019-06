Ronaldo e la mancia da capogiro: 20mila euro al personale del resort in Grecia

Cristiano Ronaldo fa parlare di sé anche in vacanza. Il portoghese, in Costa Navarino insieme alla sua famiglia, ha trascorso alcuni giorni nello stesso resort dove l’anno scorso Andrea Agnelli in persona andò per strappargli l’ultimo sì prima dell’approdo alla Juve (famosa la foto del brindisi con lo stesso Ronaldo e l’agente Jorge Mendes). CR7 è rimasto così colpito dal trattamento ricevuto in Grecia che ha lasciato ben 20mila euro di mancia al personale per i servizi e la cortesia, come riporta il Corsport. Una cifra che sicuramente avrà reso felice lo staff del resort…

Foto: sito ufficiale Juventus