Ronaldo e la lettera ai tifosi del Valladolid: “Mi dissero che non avrei mai più potuto camminare…”

Ronaldo, presidente del Real Valladolid, ha mandato una lettera ai tifosi del club spagnolo in segno di vicinanza in un periodo particolarmente complicato. Queste le parole del Fenomeno pubblicate sul sito ufficiale della società: “Gentile abbonato, per settimane ho pensato a come contattarti in questi delicati momenti di confinamento e brutte notizie. Alla fine, ho deciso di inviarti questa lettera, con la quale spero che tu possa sentire l’affetto e la considerazione con cui l’ho scritta. Da casa mia alla tua. Dalla mia famiglia alla tua famiglia. Siamo separati dalla distanza fisica, ma sono convinto che non siamo mai stati così vicini. Siamo dentro le nostre case per noi stessi, per coloro che amiamo, per tutti quelli che non conosciamo nemmeno e per coloro che non possono più stare con noi. Ti scrivo per ringraziarti di essere lì, ancora di più ora, per aver trasformato ogni momento in qualcosa di memorabile per la tua famiglia, per la pazienza, la speranze e l’ottimismo, nonostante le difficoltà, le sfide e il dolore che stiamo affrontando in questi tempi difficili. Il calcio mi ha insegnato molte cose. A superare le difficoltà. Quando ho subito il mio primo grave infortunio al ginocchio, c’erano persone che dicevano che non avrei mai più giocato. Qualcuno che non avrei mai più potuto neanche camminare. Mi sembrava che la stessa vita mi fosse stata tolta. Fu in quei momenti che i miei limiti furono messi alla prova, e io combattei per cambiare e mostrare a tutti che potevo fare quello che desideravo di più. Sono stati anni molto duri di riabilitazione, motivati ​​dal desiderio di sentire tutto ciò che potevo sul campo. Alla fine è arrivato il momento, forse il più emblematico di tutta la mia carriera: nel 2002, ho giocato una finale di Coppa del Mondo con il Brasile. E ho segnato due gol contro la Germania. Per il mio paese, il quinto titolo mondiale. Per me la consacrazione del mio ritorno. Sono sicuro che anche tu, quando ti volterai indietro, ricorderai quante volte ti sei rialzato, e quante volte sei riuscito a superare le difficoltà, nel corso della tua vita, per rendere possibile l’impossibile. Se questa lettera arriva oggi, è perché, tra le scelte della mia vita, una è stata il Valladolid. Come te, non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Chiudo gli occhi e penso allo stadio pieno di gente a e alla passione. E mi commuovo. Fuori dal campo, sono ancora motivato a superare tutte le sfide. E personalmente, che sono venuto dopo di te in questa famiglia, ti ringrazio per essere stato con me. Resisti. Siamo insieme e ne usciremo più forti da tutto questo. A presto, un grande abbraccio. Ronaldo Nazario”.

Foto: sito ufficiale Real Valladolid