Ronaldo è implacabile: numeri da applausi nel 2020

I numeri sono indicatori fedeli della realtà effettuale delle cose. Cristiano Ronaldo è l’autentico trascinatore della Juventus. Ieri sera all’Allianz Stadium una doppietta per rincorrere l’Atalanta e contestualmente strappare un punto d’oro agli uomini di Gasperini, autori di una prestazione encomiabile in quel di Torino. Due anni dopo il suo approdo alla Continassa, CR7 è pronto a tallonare Ciro Immobile nella classifica dei marcatori della Serie A. Sono 18 le reti realizzate dal campione portoghese nell’anno solare 2020 mentre i sigilli stagionali sono 28, in altrettante partite disputate nel massimo campionato italiano. L’attaccante della Juventus è a 6 reti da Robert Lewandowski nella speciale classifica della Scarpa d’Oro. Dopo il lockdown, Ronaldo ha segnato in ogni partita di Serie A, contribuendo in maniera determinante ai successi della Juventus.

Foto: profilo Twitter Juventus