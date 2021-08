Ronaldo e i suoi tre anni alla Juve: tutti i numeri

Cristiano Ronaldo lascia ufficialmente la Juve, dopo poco più di tre anni dal quel 10 luglio 2018, quando arrivò in bianconero dal Real Madrid per 100 milioni più 12 di costi accessori. Una data storica sicuramente, che proiettò alle stelle le ambizioni di Agnelli&Co. Ma è al contempo storica la giornata di oggi, che vede tornare il fuoriclasse portoghese dove tutto per lui è cominciato, al Manchester United.

Un addio arrivato per tanti motivi, in primis perché CR7 doveva rispondere al passaggio di Leo Messi al PSG. In secondo luogo perché, nonostante i numeri da capogiro, l’amore tra il bomber e la Vecchia Signora non è mai sbocciato definitivamente. Il bilancio di Ronaldo a Torino parla di due Scudetti e due Supercoppe italiane. Un bottino tutto sommato buono in Italia, ma è in Champions, il terreno di caccia preferito da Cristiano, che le cose sono andate peggio. Le eliminazioni con Ajax, Lione e Porto, hanno assunto a tratti i caratteri di una debacle.

L’attaccante di Madera, tuttavia, lascia il Bel Paese con l’onore delle armi e con in tasca numeri impressionati. Sono 101 le reti realizzate in sole 134 partite.

Adesso comincia una vecchia-nuova era: Ronaldo al Manchester United. A Torino resta il ricordo di quello che poteva essere ma non è stato.

Foto: Twitter Juventus