Ronaldo: “È difficile trovare un giocatore completo, ma io lo sono. La Champions…”

Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese della Juventus, ha rilasciato un’intervista a DAZN parlando delle sue qualità e non solo: “È difficile oggi trovare un giocatore completo e io mi considero un giocatore completo. Non mi manca nulla, sono veloce e forte, gioco con entrambi i piedi, per questo so di essere un giocatore completo. Il calcio mi ha dato molte gioie, emozioni speciali. È difficile dimenticare momenti del genere. Penso a cosa ho fatto e cosa continuerò a fare, non lo dimenticherò mai, lo ricorderò per sempre. La Champions? Pochi giocatori nella storia del calcio hanno cinque titoli in Champions e per questo credo che io mi possa identificare con questa competizione. Spero di vincere ancora più Champions League”.

Foto: Juventus Twitter