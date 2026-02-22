Ronaldo, doppietta all’Al Hazm e pace fatta con il PIF

22/02/2026 | 11:52:09

Ieri sera Cristiano Ronaldo è stato protagonista di una grande prestazione, tornando a segnare con una doppietta ai danni dell’Al Hazm. Al termine della partita, il portoghese ha anche voluto smorzare le voci su un suo possibile addio al calcio arabo e all’Al Nassr:

“Appartengo all’Arabia Saudita e voglio restare qui. È un Paese che ha accolto me, la mia famiglia e i miei amici. Sono felice qui e voglio continuare”.

Il calciatore ha dunque voluto seppellire ogni rancore maturato nelle ultime settimane, decidendo di concentrarsi sulla stagione, soprattutto ora che, con la vittoria di ieri, la sua squadra è riuscita a superare gli acerrimi rivali dell’Al Hilal, conquistando il primo posto in classifica.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo

