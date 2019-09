Ronaldo dopo il poker: “Mi godo questo ottimo momento, il difficile è stato fatto”

Dopo il poker da record rifilato con il suo Portogallo alla Lituania, Cristiano Ronaldo è intervenuto così ai microfoni dei media lusitani: “Sto passando un ottimo momento, ma lo stesso vale per tutta la squadra. Sono felice e me lo sto godendo, non perché abbia segnato, ma per il livello di gioco che abbiamo raggiunto negli ultimi anni. Sta a me continuare ad aiutare la Nazionale. Il difficile, che era battere la Serbia, è stato fatto. Oggi è stato importante aver dato continuità a quella vittoria, tutto è aperto: abbiamo due partite a breve, una in casa e una in trasferta, e penso che vincerne una potrebbe bastarci”, ha concluso Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juve