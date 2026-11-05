Ronaldo dice addio al Portogallo: “Ho dato tutto e me ne vado a testa alta. Restituisco la maglia numero 7”

05/11/2026 | 11:55:48

Cristiano Ronaldo ha annunciato, tramite un videomessaggio, l’addio alla Nazionale portoghese dopo 23 anni: “Ai portoghesi, è giunto il giorno di restituire la maglia numero 7 della nazionale di tutti noi. Non l’ho mai sentita esclusivamente mia. Ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo.

Oggi è giunto il momento di arrendersi al futuro. Non è stata una decisione facile, perché ci sono decisioni che non si prendono solo con la testa. Lo accettano anche con il cuore.

Concludo un viaggio iniziato nell’agosto 2003 e che ha cambiato la mia vita per sempre. Quando guardo indietro e penso a tutto ciò che ho vissuto in nazionale, non vedo solo partite, gol, record o trofei. Vedo persone. Vedo stranieri che per 90 minuti hanno sentito il Portogallo un po’ più vicino. Vedo milioni di portoghesi che non ho mai incontrato di persona, ma che hanno fatto parte della mia vita. Perché alla fine, il calcio è molto più grande di un gioco. Il calcio è la persona.

Durante tutta la mia carriera in nazionale, ho cercato di superare i miei limiti. Volevo vincere, volevo essere il migliore, volevo fare la storia. Sono sempre stato esigente con me stesso. Ho sempre voluto di più, ho sempre creduto che potessimo andare oltre. E ho dato tutto quello che avevo per questa maglia.

Ci sono stati pomeriggi e notti perfette, vittorie che non dimenticherò mai, sconfitte che ancora oggi trovo difficile digerire. Anch’io ho fallito, ho anche sofferto, ci sono stati anche momenti in cui non sono riuscito a dare ai portoghesi ciò che desideravano così tanto. Ma non ho mai mollato. E soprattutto, non ho mai smesso di sentirmi orgoglioso di rappresentare il Portogallo.

Negli anni ho imparato cose molto semplici. I gol passano, le coppe restano nei musei, i record finiscono per essere battuti. Ma c’è qualcosa che il tempo non potrà mai cancellare: il posto che occupiamo nei cuori delle persone. Se mai ti ho reso felice, se ti ho mai fatto abbracciare qualcuno, dimenticare un momento difficile o essere orgoglioso del nostro paese, allora ne è valsa la pena. Perché essere portoghese è anche questo. Soffriamo insieme, ci alziamo insieme, crediamo di nuovo.

Il Portogallo avrà sempre bisogno di giovani che sognano, giocatori che non si arrendono mai, nuove generazioni che credono che sia possibile arrivare dove nessun altro è mai arrivato. Perché un paese che continua a creare nuovi eroi è un paese che non smette mai di credere in se stesso.

Ai miei compagni di squadra voglio lasciare una parola speciale. Grazie per ogni corsa, per ogni abbraccio, per ogni discussione, per ogni silenzio prima di entrare in campo. Per ogni vittoria che abbiamo celebrato insieme e per ogni sconfitta che ci ha resi più forti. Ho avuto il privilegio di essere il vostro capitano, ma nessun capitano cammina da solo. E voi fate parte della mia storia.

A tutti gli allenatori, medici, fisioterapisti, staff e a tante persone che hanno lavorato con me nel corso degli anni, il mio ringraziamento. Molti di voi non sono mai apparsi nelle fotografie, ma senza di voi nessuna di queste fotografie sarebbe stata possibile.

Alla mia famiglia, grazie per aver condiviso questo sogno con me. Grazie per aver compreso le assenze, i sacrifici e i momenti in cui la nazionale ha dovuto occupare uno spazio che ti apparteneva anch’esso. Se sono arrivato fin qui, è perché siamo sempre stati mano nella mano.

E ai portoghesi, a tutti i portoghesi sparsi nel mondo, voglio dire un’ultima cosa. C’è un’immagine che porterò sempre con me: il momento in cui inizia l’inno nazionale. Guardo intorno a me, vedo i miei compagni di squadra, vedo gli spalti, vedo bambini, madri, padri e nonni, vedo portoghesi venuti da così lontano solo per essere lì. E durante quei minuti abbiamo smesso di essere diversi. Non ci sono club, non ci sono colori, non ci sono lezioni, non ci sono professioni, non ci sono opinioni. C’è una sola passione: il Portogallo.

Questa sensazione la porterò con me per il resto della mia vita. Oggi conclude il mio percorso in campo con la nazionale. Me ne vado a testa alta, orgogliosa del percorso che ho intrapreso e con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che avevo per il Portogallo. Ma non smetterò mai di essere uno di voi. Continuerò a soffrire, a vibrare e a celebrare ogni vittoria del Portogallo con il cuore.

Ho passato la vita a lavorare per essere il miglior giocatore al mondo. Oggi mi rendo conto che la vittoria più grande è stata meritare di rappresentare il miglior paese del mondo.

Grazie per questi 23 anni. Grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi permesso di vivere un sogno iniziato quando ero solo un ragazzo, a Madeira, a correre dietro a una palla.

La maglia numero 7 rimane, l’orgoglio di indossarla sarà mio per sempre. Il Portogallo sarà sempre in me.

Ci vediamo per sempre. Cristiano Ronaldo”.

Foto: X Ronaldo