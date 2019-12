Ronaldo da record: sempre in doppia cifra negli ultimi 15 anni, nessuno come lui

Chiamatelo pure l’uomo dei record. Già, perché Cristiano Ronaldo infrange un altro primato: con i due gol realizzati contro l’Udinese, il fenomeno portoghese della Juve (finora a quota 11 reti) è l’unico giocatore dei top 5 campionati europei a essere andato in doppia cifra di reti in tutte le ultime 15 stagioni (dal 2005/06 ad oggi, considerando tutte le competizioni), come confermano i dati Opta. Numeri da urlo per uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale degli ultimi decenni.

10 – Cristiano #Ronaldo (11 reti) è l'unico giocatore dei top-5 campionati europei ad essere andato in doppia cifra di reti in tutte le ultime 15 stagioni (dal 2005/06 ad oggi, considerando tutte le competizioni). Perpetuo. #JuveUdinese pic.twitter.com/HZVY5MjKiD — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2019

