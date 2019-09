Ronaldo criptico sui social: “Dopo la notte arriva sempre l’alba”

Cristiano Ronaldo criptico sui social. L’attaccante portoghese della Juve, nella serata della consegna dei premi per il FIFA The Best (riconoscimento individuale vinto da Leo Messi), ha scritto un messaggio sul proprio account Instagram: “Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba”, le parole di Ronaldo.

Foto: Twitter personale Ronaldo